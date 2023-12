Streit in Wiener Bäckerei endete mit Stich in die Brust

Bei einem Streit in einer Bäckerei auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring Freitag zeitig in der Früh ist ein Angestellter von einem ehemaligen Kollegen in die Brust gestochen worden. Der 25-Jährige erlitt zum Glück keine schwere Verletzung und konnte bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden, berichtete die Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter