Streit in Mariahilf: 14-Jähriger bedrohte Kontrahenten mit Klappmesser

Ein 14-Jähriger hat bei einem Streit in Wien-Mariahilf am Montagabend einen erwachsenen Kontrahenten mit einem Messer bedroht. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger kam es zu der Auseinandersetzung kurz nach 21.30 Uhr vor bzw. in einem Lokal in der Brückengasse.