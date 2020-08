Streit endet mit Messerstich und schwerer Körperverletzung

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit mussten am Sonntag um 2.30 Uhr in einen Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in der Schallergasse in Meidling eingreifen. Ein 15-jähriger Staatenloser attackierte einen 21-jährigen Afghanen mutmaßlich mit einem Messer. Dadurch wurde der 21-Jährige am Oberkörper verletzt.

Festgenommen

Der 15- Jährige wurde offenbar vom 21-Jährigen mit der Faust geschlagen, wodurch er einen Nasenbeinbruch erlitten hat. Beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Nachdem der 15-Jährige im Krankenhaus behandelt wurde, wurde er in eine Justizanstalt gebracht.