Strauss trifft auf Zirkuskunst: Cagliostro feiert Premiere im Roncalli-Zirkuszelt

Waghalsige Akrobatik, Zirkuskunst, Theater und Pop trifft auf Walzerkönig Johann Strauss. Im Roncalli-Zirkuszelt am Wiener Heumarkt wurde am Mittwochabend die Operette Cagliostro von Johann Strauss in völlig neuer Form gezeigt. Bestsellerautor Thomas Brezina hat die Geschichte rund um den geheimnisvollen Wunderdoktor Cagliostro adaptiert. Sie erzählt satirisch von Schein, Täuschung und dem Reiz des Außergewöhnlichen. In den Hauptrollen standen Thomas Borchert als Cagliostro und Eva Maria Marold als Zirkusdirektorin Madame Sophie. Zirkusdirektor Bernhard Paul stellt für alle Aufführungen das berühmte Roncalli-Zelt zur Verfügung. Auch seine Tochter Lili Paul-Roncalli war Teil des Abends. Für die musikalische Umsetzung sorgte Johnny Bertl, der Strauss’ Walzer und Melodien neu arrangierte – zwischen Klassik, Musical, Pop und Zirkusmusik. Zur Premiere kamen zahlreiche Gäste aus Kultur und Society, darunter Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, Arabella Kiesbauer, Toni Faber, Martina Reuter und Christian W. Mucha. Ein Abend, der zeigte: Wenn Zirkus und Operette aufeinandertreffen, entsteht ein neues Stück Wiener Kulturgeschichte.