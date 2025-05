Konstruktive „Stör-Aktion“: Fischrettungsversuch auf der Donau

Die Gene stammen von Donaufischen, die heute fast nur mehr auf Kaviarfarmen in Rumänien, Deutschland und Italien anzutreffen sind.

Die Kraftwerke auf der Donau sind unüberwindbare Hindernisse für die Fische, die schon in der Ur-Zeit des Donaustroms gelernt haben, zwischen dem Schwarzwald und dem Schwarzem Meer ihre Eier abzulegen.

Des Forschers „Haustiere“

Einige wurden von Friedrich und Kollegen aus der Donau gefischt. Schön ist die persönliche Geschichte des Fischexperten, der in Linz an der Donau aufgewachsen ist: „Mit 14 habe ich mein erstes Aquarium bekommen. Später habe ich meine Fische in Fischteichen versorgt.“ Heute helfen des Forschers „Haustiere“ auf der „Negrelli“ aktiv, dass ihre Art überlebt.

Die Chance, dass die vier Störarten in freier Wildbahn überleben, ist groß, können sie doch in den insgesamt 35 Zuchtbecken in Donauwasser schwimmen und finden dort von der Temperatur bis zu den anderen Lebewesen natürliche Bedingungen vor. Es muss aber noch viel Wasser die Donau runterrinnen, bis das Los des Störs geklärt ist.