Stau-Chaos in Wien: mittags die Ölspur, abends die Donnerstags-Demo

“Es ist wieder Donnerstag” – so das Motto der aktuellen wöchentlichen Demonstrationen. In der Zeit zwischen 18.30 und 21 Uhr werden in der Wiener Innenstadt und in Wien-Leopoldstadt Staus erwartet. Gegen 18 Uhr werden die Demonstranten am Stephansplatz erwartet. Ab 18.30 Uhr ziehen sie weiter über die Rotentrumstraße, den Schwedenplatz und die Schwedenbrücke zur Praterstraße. Später geht es Richtung zum Praterstern über die Lassallestraße und die Krakauer Straße zum Rudolf-Bednar-Park. Gegen 21 Uhr soll dort die Schlusskundgebung stattfinden.

Im Zuge der Demo wird es zu zeitweisen Sperren und lokalen Umleitungen kommen. Laut ARBÖ sollten Autofahrer möglichst großräumig ausweichen, etwa über die 2-er-Linie und den Gürtel.

Mittags ging es schon los

Auch um die Mittagszeit brauchten die Autofahrer schon einiges an Geduld: Eine Ölspur auf der Straße hat am Donnerstag zu umfangreichen Staus in Wien geführt. Die Maria-Theresien-Straße musste ab der Börsegasse, die Obere Donaustraße/Brigittenauer Lände bis zur Heiligenstädter Brücke gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC.

Die Staus reichten von der Augartenbrücke zwei Kilometer zurück bis über die Franzensbrücke hinaus. Auch in der gesamten Maria-Theresien-Straße und Universitätsstraße sowie am Ring von der Währinger Straße rückreichend bis zur Babenbergerstraße gab es dichten Kolonnenverkehr. Woher die Ölspur stammte, war zunächst nicht bekannt.