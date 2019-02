Stattliche Hanfplantage in Wiener Einfamilienhaus entdeckt

Die Wiener Polizei hat in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt eine Hanfplantage entdeckt. Mittels Bewässerung, Beleuchtung und Belüftung wurden in dem Haus in der Erzherzog-Karl-Straße nicht weniger als 624 Pflanzen gehegt und gepflegt. Der 45-jährige Gärtner der Plantage, ein Serbe, wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.