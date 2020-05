Stadt setzt unabhängige Kommission ein

Um die Vorgänge am Wilhelminenberg aufzuklären, wird das Magistrat "in den nächsten paar Tagen" eine unabhängige Kommission einsetzen: die "Kommission Wilhelminenberg". Dort sollen externe Experten - wer genau, ist noch nicht bekannt - "im Speziellen die Geschichte vom Wilhelminenberg aufarbeiten", heißt es.



Pädagoge Hans Feigelfeld leitete ab 1972 ein Projekt zu anti-autoritären Erziehungsmethoden in Räumlichkeiten des Schlosses Wilhelminenbergs. Der Heimleitung des Kinderheims war dieses Projekt aber nicht unterstellt - die Kolleginnen hätte er "nicht gekannt", sagt Feigelfeld. Die Vorwürfe der Massenvergewaltigung in den Schlafsälen seien für ihn "in dieser Dimension nicht vorstellbar": "Das übersteigt meine Fantasie an technischen Möglichkeiten", sagt Feigelfeld. Dass es in Einzelfällen zu sexuellen Übergriffen gekommen ist, sei aber vorstellbar, sagt er.



Die Grünen erklärten gestern, dass sie mit dem Koalitionspartner über den Einsatz einer Untersuchungskommission "einig" seien.



Der Wiener FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus erstattete aufgrund der Vorwürfe bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen unbekannte Täter und fordert eine "lückenlose Aufklärung".