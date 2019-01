Spritztour mit Mamas Auto: 15-Jähriger als Wiederholungstäter

Eine 49-jährige Wienerin hat in der Nacht auf Donnerstag einen ordentlichen Schrecken bekommen, als sie aufwachte und ihr 15-jähriger Sohn samt Auto verschwunden war. Dass der Bursche eine heimliche Spritztour mit Mamas Fahrzeug unternahm, war nicht zum ersten Mal. Bereits im August fuhr er damit durch die Straßen Simmerings, berichtete die Polizei.

Kurz nach Mitternacht alarmierte die 49-Jährige die Polizei. Beamte streiften durch die Gegend und entdeckten das Auto in der Herbotgasse. Nach kurzer Verfolgung wurde der 15-Jährige am Steuer in der Speditionsstraße angehalten. Er zeigte sich völlig uneinsichtig und hat laut Polizeisprecher Daniel Fürst das Ganze ins Lächerliche gezogen.

Unfall verursacht

Es ist nicht das erste Mal, dass er das Fahrzeug seiner Mutter entwendet hatte. Bereits am 6. August war der 15-Jährige nachts damit unterwegs und hatte dabei in der Kopalgasse einen Unfall verursacht. Zunächst touchierte er zwei geparkte Autos, gab dann unabsichtlich Gas und krachte in weitere drei Pkw. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Er wurde wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen angezeigt.