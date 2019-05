Sport-Club gegen St. Pauli: Spiel gegen Klischees und Vorurteile

Für ersten fünf Mädchen

In Niederösterreich funktioniert die Nachwuchsförderung in einer Kombination aus dem nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten und regionalen Leistungszentren. Eines ist das Mädchenleistungszentrum des Zweitligisten SV Horn. Mit kommendem Schuljahr werden die ersten fünf Mädchen in dem Programm trainieren, wie Leiterin Nora Sochurek mitteilt: „Es klingt zwar wenig, aber aller Anfang ist schwer. Dieses Projekt muss sich etablieren. Dann wird auch der Zulauf größer.“

Veranstaltungstipps

Sport-Club Frauen vs. St. Pauli

Am 25. Mai findet um 16.30 Uhr das Spiel Sport-Club gegen St. Pauli statt. Tickets ab 10 Uhr an der Tageskasse (17., Alszeile 19). Infos gibt es hier.

1. FUNina-Tag

Der Wiener Fußball Verband lädt Mädchen zwischen 9 und 11 Uhr am 25. Juni von 14 bis 18 Uhr zum FUNina-Tag. Mit Matches, Trainingstechniken und mehr.

Zur Anmeldung geht es hier.

Public Viewing

Das Hawidere (15, Ullmannstraße 31) und das Gugg (4., Heumühlgasse 14) übertragen ab 7. Juni die Spiele der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich.