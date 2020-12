Spielwarengeschäfte: "Können die drei Wochen nicht mehr aufholen"

Motivierende Stammkunden

Die Fürsorge der Stammkunden ist also auch für die Motivation der Geschäftsbetreiberin wichtig: „Ich bin wirklich berührt. Es kommen so viele aufmunternde Sätze. Die Kunden sind so geduldig, sie halten Abstand, sie warten, sie haben Verständnis.“

Aber: „Die drei Wochen holen wir trotzdem nicht mehr ein“, sagt Sühs.

Zu viele Menschen haben bei Online-Konkurrenten bestellt oder sich Spielzeug aus den Regalen jener Geschäfte geholt, die während des Lockdowns offen hatten und trotz Verordnung Nicht-Essenzielles verkauften.