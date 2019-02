Spektakuläre Motorrad-Action vor der Wiener Gloriette

Die Touristen, die gerade ihren Sissi-Brunch in der Gloriette genossen, machten Augen, als Samstagmorgen Masters of Dirt Publikumsliebling und Szenestar Edgar Torronterras mit seinem 100kg-schweren Yamaha-Motorrad durch die Luft flog, um auf die bevorstehende Masters of Dirt Österreich Tour aufmerksam zu machen. Eine Weltpremiere, denn Schönbrunn hat schon vieles gesehen – aber Freestylemotocross mit Sicherheit noch nicht.

Noch spektakulärer wurde die Action dadurch, dass Torronterras über eine 20-köpfige Blasmusikkapelle aus Würmla sprang.

Georg Fechter: „Ich freue mich sehr, dass wir es tatsächlich geschafft haben, einen großen Stunt an so einer wundervollen Location wie der Gloriette umzusetzen. Dass wir dabei auch noch auf die große Masters of Dirt Österreichtour hinweisen, freut mich natürlich umso mehr. Es steckt sehr viel Arbeit hinter diesem Projekt aber ich kann es kaum erwarten, im Frühjahr 2019 gleich sechs österreichische Bundeshauptstädte mit der Liebe zum Freestyle zu infizieren!“

Die große Österreich-Tour von Masters of Dirt startet am 2. März in Klagenfurt.

Link: Masters of Dirt