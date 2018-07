Spektakuläre Bilder: Wien aus der Adler-Perspektive erleben

Mit Hilfe von zwei mit Kameras ausgerüsteten Adlern präsentiert WienTourismus spektakuläre Aufnahmen der Stadt aus der Vogelperspektive. Fritzi und Bruno starteten im Oktober 2017 im Auftrag des WienTourismus mit einer 360-Grad- bzw. einer 16:9-Kamera am Rücken vom Donauturm sowie aus einem Heißluftballon, der sich im Garten des Palais Schwarzenberg in die Lüfte erhob. Das heißt, mittels VR-Brille können die Zuseher Wien sogar in 360-Grad-Perspektive aus Sicht der Greifvögel erleben.