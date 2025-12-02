Simmering: Mann attackierte seinen Bekannten mit einem Messer
Ein 40 Jahre alter Mann hat einen 35-jährigen Bekannten in der Nacht auf Dienstag in Wien-Simmering mit einem Messer attackiert. Die beiden hatten zuvor in der Wohnung des Älteren Alkohol getrunken, als es zum Streit kam. Der Gast wollte gehen, woraufhin ihn der 40-Jährige mit dem Umbringen bedroht und mit dem Küchenmesser angegriffen hat.
Das Opfer konnte auf die Straße flüchten und die Polizei alarmieren. Der 40-Jährige wurde festgenommen.
Gegen 23.30 Uhr hatte der Rumäne seinem jüngeren Landsmann die Schnittverletzungen an einer Hand zugefügt. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Wohnung vorläufig fest und stellten das Tatmesser sicher.
