Ein 40 Jahre alter Mann hat einen 35-jährigen Bekannten in der Nacht auf Dienstag in Wien-Simmering mit einem Messer attackiert. Die beiden hatten zuvor in der Wohnung des Älteren Alkohol getrunken, als es zum Streit kam. Der Gast wollte gehen, woraufhin ihn der 40-Jährige mit dem Umbringen bedroht und mit dem Küchenmesser angegriffen hat.

Das Opfer konnte auf die Straße flüchten und die Polizei alarmieren. Der 40-Jährige wurde festgenommen.