Simmering: Parkpickerl-Ausweitung könnte im Juni 2019 kommen

Eine Befragung vor der Ausweitung wird es nicht geben. Die findet Stadler nun nicht mehr sinnvoll.

500 bis 600 Beschwerden seien laut Stadler in der Bezirksvorstehung eingetrudelt. Nicht nur von Bewohnern der Randzone, der Verdrängungseffekt ziehe sich bis nach Kaiserebersdorf. Das zeichne ein deutliches Bild. "Außerdem, vielleicht würden manche aus der Zone C jetzt noch immer für Nein stimmen. Aber spätestens, wenn das Pickerl in der Zone B kommt, wäre das wieder anders. Außerdem", ergänzt er, "hat eine Bewohnerin heute zu mir sagt: Wissen'S ich hab auch für Nein gestimmt, aber ich hab Sie ja gewählt, damit Sie für mich denken. Sie hätten wissen müssen, wie das ausgeht."