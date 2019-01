Senioren mit Knüppel attackiert: Mutmaßliche Täter gefasst

Der Vorfall hat sich am 30.12.2017 zugetragen: Zwei vorerst unbekannte Täter drangen in Wien-Favoriten in ein Einfamilienhaus ein. Sie fesselten eine 82-jährige Bewohnerin und durchsuchten anschließend das Haus. Als der 86-jährige Ehemann und seine Tochter nach Hause kamen, wurden sie von den mutmaßlichen Tätern mit einem Gummiknüppel bzw. einer Holzlatte attackiert. Der Hund des Ehepaars wurde ebenfalls mit einer Holzlatte außer Gefecht gesetzt. Die Tatverdächtigen konnten zwar die Flucht ergreifen, doch aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs merken.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten des Landeskriminalamts Wien zwei mazedonische Staatsbürger (23, 24) als Ausführungstäter sowie zwei österreichische Staatsbürger (23, 34) und eine österreichische Staatsbürgerin (33) als Beitragstäter ausforschen.

Europäischer Haftbefehl

Der 24-jährige Verdächtige wurde in Mazedonien festgenommen und befindet sich in einer Justizanstalt in Wien. In der Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. Der 23-jährige Tatverdächtige ist noch nicht festgenommen worden. Gegen den Mann besteht ein europäischer Haftbefehl. Die beiden männlichen Beitragstäter wurden im Jänner bzw. Dezember 2018 festgenommen. Sie waren nicht geständig bzw. verweigerten die Aussage. Die 33-jährige Frau zeigte sich in der Vernehmung ebenfalls nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten dem 23-Jährigen zwei weitere Straftaten nachweisen. Der Mann soll im Dezember 2017 einen Einbruch versucht und einen vollendet haben. Der 23-Jährige zeigte sich in diesen beiden Fällen geständig.

Insgesamt entstand bei den Taten ein Schaden in der Höhe von rund 4400 Euro. Es wurden Bargeld, Schmuck, Parfums, Laptops und eine Schusswaffe gestohlen.