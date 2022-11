Selbst gebastelt: Auto war mit Fantasie-Kennzeichen unterwegs

In Österreich hatten die Behörden ihren Fokus auf den Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland gelegt. Drei Fahrzeuge, zwei Kennzeichen und sechs gefälschte Zulassungsbescheinigungen wurden dabei sichergestellt. Mit den Zulassungsbescheinigungen konnte ein Leasing-Betrugsfall mit sechs hochpreisigen Leasingfahrzeugen, die in Polen mittels Kredites beziehungsweise Leasings erworben worden waren und mit gestohlenen beziehungsweise verfälschten österreichischen Blanko-Zulassungsscheinen im Internet zum Verkauf angeboten wurden, geklärt werden. Fünf der sechs Fahrzeuge konnte die Polizei Niedersachsen bereits in Deutschland finden. Die gestohlenen Dokumente stammen vermutlich von einem Einbruch in eine Zulassungsstelle.