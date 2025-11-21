Endlich! Die Seestadt in Aspern bekommt einen Fußballplatz

Viel Applaus gibt es dieser Tage für die internationalen Auftritte der Aktiven im Dienste des Österreichischen Fußballbunds. Etwas Nachhaltiges gelungen ist dem ÖFB auch in Aspern, etwas abseits der Seestadt. Bisher wenig beworben, wurde der ÖFB-Campus in vielen Details genau auf die Bedürfnisse der Auswahlspieler und der Verbandsmitarbeiter zugeschnitten. Neben den fünf neuen Trainingsplätzen ist auch die Büro-, Konferenz-, Kabinen-, Regenerations-, Restaurant- und die Hotel-Infrastruktur großzügig. Doch anders als etwa der DFB-Campus in Frankfurt wirkt das rot-weiß-rote Pendant nicht unbedingt überdimensioniert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Das neue Schmuckkästchen des ÖFB - etwas abseits der Seestadt in Aspern.

Auf Kunstrasen Auch für den Breitensport in Wien und Umgebung hat der Eigentümer der neuen Sportanlage in Aspern, die ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, Neues im Angebot. „Unser Kunstrasenplatz hat eine Rasenheizung und auch eine Rasenkühlung“, eröffnet der Jurist Andreas Baumgartner. Er ist einer der beiden Campusmanager. „Zudem haben wir sieben Umkleidekabinen und auch eine Kantine.“ Diese soll in Kürze vom Caterer des ÖFB übernommen werden. Aufgrund eines Fördervertrags des Fußballbunds mit der Stadt Wien (und mit dem Bund) muss der neue Platz lokalen Sportvereinen, privaten Fußballgruppen, Schulen und Kindergärten offenstehen. Die Termine vergibt – wie man auch im Büro von Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt – nicht das Sportamt der Stadt, sondern der ÖFB in der Funktion als Eigentümer. „Einige Anfragen gibt es bereits“, so Campusmanager Baumgartner. Aufgrund des beschränkten Angebots an Fußballplätzen in Wien ganz allgemein und in Aspern im Besonderen hätte er „etwas mehr Interesse erwartet“. Andererseits hat sich sein Arbeitgeber bisher auffallend zurückgehalten und das neue Schmuckkästchen kaum zur Schau gestellt. Die, die jetzt handlungsschnell sind, sollten somit – wie bei einem Fußballspiel – mehr Optionen vorfinden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Mit stolzer Brust auf dem neuen Kunstrasen in Aspern: Campusmanager Andreas Baumgartner.

Fakten Noch freie Termine: Wer auf dem Kunstrasen des ÖFB spielen will, kann sich per Mail anmelden: campus-veranstaltungen@oefb.at. 70 Fußballplatz-Anlagen gibt es laut Angaben des Wiener Fußballverbands in der „Sportstadt Wien“ – für etliche Fachleute zu wenig.