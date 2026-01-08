Securitys erkannten Einbrecher wieder: Zwei Festnahmen an einem Tag

Securitys eines Wiener Einkaufszentrums haben am Mittwochabend einen Einbrecher wiedererkannt. Er war bereits im Dezember in ein Lokal in "The Mall" in Wien-Landstraße eingebrochen und am Mittwoch erneut im Lager des Restaurants angetroffen worden.

Es stellte sich heraus, dass er gegen Mittag außerdem in eine Wohnung in der Wiener Innenstadt eingedrungen und auf frischer Tat ertappt worden war. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei.