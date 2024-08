Sechseinhalb Jahre Haft für zwei versuchte Vergewaltigungen in Wien

Wegen zweier Vergewaltigungsversuche ist am Freitag am Landesgericht gegen einen 37-Jährigen verhandelt worden, der eigenen Angaben zufolge zum Frauenkennenlernen nach Wien gekommen war. Am 30. April und am 4. Mai 2024 fiel der gebürtige Syrer, der zuletzt in Deutschland lebte, über zwei jeweils 23-Jährige her, um die beiden laut Anklage mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs zu zwingen. Der Angeklagte war vor einem Schöffensenat nicht geständig.