Sechs Leichtverletzte forderte ein Zimmerbrand in der Nacht auf Freitag in der Kutschkergasse (Währing). Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache kurz vor Mitternacht in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus zwei straßenseitigen Fenstern.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Verrauchung wurden insgesamt elf Personen in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben, sechs davon wurden wegen Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, heißt es bei der Wiener Berufsrettung.