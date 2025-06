Nachdem es am Freitag in Wien-Floridsdorf zu verstörenden Szenen gekommen war - mehrere Jugendliche, davon einer mit gezogener Schusswaffe, hatten eine Person durch einen Skaterpark verfolgt, wobei Schüsse abgegeben wurden und "Allahu Akbar" (Gott ist größer, Anm.) gerufen wurde -, hat am Samstag eine gezielte Schwerpunktaktion zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und Kriminalität im öffentlichen Raum stattgefunden. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage.

Polizeiliche Präsenz gestärkt

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich Sonntagmittag mitteilte, konzentrierte sich der Einsatz unter der Leitung des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf in enger Zusammenarbeit mit der Bereitschaftseinheit Wien und der Polizeidiensthundeeinheit auf den Bereich rund um den Bahnhof Floridsdorf und den angrenzenden Skaterplatz, wo aus einer Schreckschusspistole geschossen worden war. "Im Zuge der Aktion erfolgte eine flächendeckende Bestreifung der genannten Orte. Ziel war insbesondere die Stärkung der polizeilichen Präsenz, um möglichen weiteren Vorfällen präventiv entgegenzuwirken", hielt Dittrich fest.