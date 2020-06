Schwerer Rodelunfall in Wien-Döbling

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Bereich Häuserl am Roan ein schwerer Rodelunfall. Ein 10-jähriges Mädchen fuhr mit dem Ski-Bob auf dem Rodelhang talabwärts. Ein 10-jähriger Bursche saß inmitten des Rodelhanges mit dem Rücken bergwärts und wartete auf seine Eltern. Julia H. wollte vermutlich an dem im Schnee sitzenden Marko K. seitlich vorbeifahren, kam aber von der Spur ab und fuhr geradewegs auf den Jungen zu. Dabei kamen beide Kinder zu Sturz und fielen etwa 5 Meter hangabwärts weiter. Julia H. blieb regungslos und bewusstlos liegen. Die Eltern der Kinder bemerkten den Vorfall und verständigten sofort die Rettung. Das Mädchen wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ ins Spital geflogen, wo sie mit der Diagnose Gehirnerschütterung stationär aufgenommen wurde. Marko H. erlitt durch den Vorfall eine Beule am Hinterkopf und eine Prellung des linken Handgelenkes.