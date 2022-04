Schweizer "Geisterschiff" legt nach zwei Jahren in Döbling wieder ab

Zwei Jahre lang lag das Flusskreuzfahrtschiff „MS Princess Sophie“ vor dem Jachthafen Döbling vor Anker, weil seine Schweizer Rederei während der Corona-Krise in Konkurs ging.

Dort, also in Döbling, sorgte das Schiff durchaus auch für Ärger. Dem Bezirk bereitete der schlechte Zustand der "MS Princess Sophie" Sorgen, die zunehmend Schlagseite bekam. Sogar das Umweltministerium nahm sich der Sache an. Regelmäßig musste kontrolliert werden, ob kein Öl ausläuft.

Jetzt konnte das Schiff seinen unfreiwilligen Stammplatz verlassen, berichtet der ORF. Es ist am Montag nach Linz in eine Werft aufgebrochen. Von dort aus geht es weiter zu seinem neuen Eigentümer - in die Niederlande.