Schwechater Polizist von Falschparker verletzt

Erneut wurde ein Polizist durch einen Autofahrer verletzt. Dabei begann alles am Mittwoch in der Früh relativ harmlos: Der 50-jährige Ladislav B. parkte seinen Wagen auf einem Behindertenparkplatz vor dem Terminal 3 des Flughafens in Wien-Schwechat. Eine Streife bemerkte das und stellte dem Mann vor dem Terminal einen Strafzettel aus, zunächst verlief die Amtshandlung eher ruhig.

Als der Slowake zu seinem Auto ging, fing er plötzlich laut zu schimpfen an. Daraufhin folgte ihm einer der Beamten. Doch B. dürfte aufs Gas gestiegen sein und schleifte den Polizisten rund 20 Meter mit. Dieser erlitt Abschürfungen und Prellungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus überstellt werden.

Der Slowake, von Beruf Lkw-Fahrer, wird nun wegen absichtlicher Körperverletzung, im Stich lassen eines Verletzten, Fahrerflucht und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Im schlimmsten Fall droht ihm deswegen sogar eine Haftstrafe.

Erst im vergangenen Herbst waren zwei Beamte der niederösterreichischen Polizei durch Autofahrer angefahren. Diese wurden in Mödling und Fischamend bei Einsätzen verletzt.