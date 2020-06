Schuss löste sich: Mann am Gesäß getroffen

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich Donnerstagabend in einem Schießkeller der Stammersdorfer Kellergasse in Floridsdorf. Zwei Hobbyschützen trafen einander hier wie so oft, um Sportschießen zu üben. Ein Schießaufseher wohnte dem Training der beiden Männer bei.

Nach Abschluss einer Übung, gegen 20.30 Uhr, gingen der 54-jährige Schütze und der 56-jährige Schießaufseher den langen Gang des Schießkellers zur Zielscheibe, um die Treffer auszuwerten. Währenddessen dürfte ihr 45-jähriger Kollege die Pistole offenbar auf dem Tisch abgelegt haben. Dabei hat sich plötzlich ein Schuss gelöst, berichtete die Polizei.