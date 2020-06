220.000 Wiener Schüler holen ihre Zeugnisse ab

670 Wiener Schulen machen ab morgen, Samstag, Sommerpause. Rund 220.000 Schüler bekommen heute ihr Zeugnis. Ganz ungetrübt ist die Vorfreude auf die Ferien nicht: Laut Stadtschulrat werden heuer zirka 14.500 Fünfer verteilt. Jeder fünfte Schüler aus einer höheren Schule hat ein „Nicht genügend“, jeder zehnte gleich mehrere. Schätzungen zufolge werden etwa 6000 bis 7000 Schüler die Klasse wiederholen müssen. Die meisten Fünfer gibt es in Mathematik.

Bevor es an die Zeugnisverteilung geht, stehen in den meisten Schulen Feste auf dem Programm. So auch an der Astrid-Lindgren-Volksschule in der Sonnenuhrgasse (6.), wo gestern, Donnerstag, Abschiednehmen angesagt war. In Rahmen einer berührenden Feier gaben Lehrer und Mitschüler den Kindern aus den beiden vierten Klassen Wünsche und Geschenke mit auf ihren weiteren Lebensweg. „Das ist für die Kinder ein Abschied, ein Übergang“, erklärt Direktorin Claudia Abendroth. „Und für die Kinder ist das wichtig. Man muss mit etwas Altem abschließen, um etwas Neues beginnen zu können.“

Johannes Reiter (9), Alicia Minichberger (10) und Mansour Fraiji (10) geben ihr da recht. „Ich bin ein bisschen traurig“, sagt jeder von ihnen. Aber die Freude auf die Ferien überwiegt.

Mehr zum Thema Schulschluss beim KURIER-Schüleranwalt

Mehr zum Thema Ferienbeginn und Verkehr