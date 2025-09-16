In der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt sind am Dienstagabend laut Polizei mindestens zwei Personen nach Schüssen gestorben. Die Schüsse sollen sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße gefallen sein.

Hintergrund dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand eine Gewalttat innerhalb einer Beziehung sein, noch lägen aber keine gesicherten Angaben vor.