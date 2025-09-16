Zwei Tote nach Schüssen in Wien-Leopoldstadt
In der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt sind am Dienstagabend laut Polizei mindestens zwei Personen nach Schüssen gestorben. Die Schüsse sollen sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße gefallen sein.
Hintergrund dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand eine Gewalttat innerhalb einer Beziehung sein, noch lägen aber keine gesicherten Angaben vor.
Schüsse in der Vorgartenstraße: Tote Frau aufgefunden
In einer Seitengasse nahe des Tatorts Vorgartenstraße/Wehlistraße wurde ein Sichtschutz aufgestellt. Bei einem der Toten dürfte es sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Er sollte versucht haben, vor der Polizei zu flüchten.
Zudem wurde eine tote Frau in der Wohnung aufgefunden.
Laut Polizeisprecherin Julia Schick bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. In Kürze sollen nähere Details zu dem Einsatz bekanntgegeben werden, heißt es auf KURIER-Anfrage.
bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at;
beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at;
im Gewaltschutzzentrum Wien: 01-5853288, https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/
beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719
bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800-700-217
beim Polizei-Notruf: 133
sowie mit der App "Stiller Notruf", mit der man nahezu unbemerkt Hilfe rufen kann.
