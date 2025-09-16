Wien

Zwei Tote nach Schüssen in Wien-Leopoldstadt

Polizeieinsatz in der Vorgartenstraße
Hintergrund dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand Gewalttat innerhalb einer Beziehung sein. Eine Frau wurde tot in einer Wohnung aufgefunden.
16.09.25, 21:50
Kommentare

In der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt sind am Dienstagabend laut Polizei  mindestens zwei Personen nach Schüssen gestorben. Die Schüsse sollen sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße gefallen sein. 

Hintergrund dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand eine Gewalttat innerhalb einer Beziehung sein, noch lägen aber keine gesicherten Angaben vor. 

Schüsse in der Vorgartenstraße: Tote Frau aufgefunden

In einer Seitengasse nahe des Tatorts Vorgartenstraße/Wehlistraße wurde ein Sichtschutz aufgestellt. Bei einem der Toten dürfte es sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Er sollte versucht haben, vor der Polizei zu flüchten. 

Zudem wurde eine tote Frau in der Wohnung aufgefunden.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. In Kürze sollen nähere Details zu dem Einsatz bekanntgegeben werden, heißt es auf KURIER-Anfrage. 

(Agenturen, kurier.at, bega)  |  Aktualisiert vor 3 Minuten

Kommentare