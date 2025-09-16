Zwei Tote nach Schüssen in Wien-Leopoldstadt

In der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt sind am Dienstagabend laut Polizei mindestens zwei Personen nach Schüssen gestorben. Die Schüsse sollen nach einem Streit sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße gefallen sein. Hintergrund dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand eine Gewalttat innerhalb einer Beziehung sein, noch lägen aber keine gesicherten Angaben vor.

Schüsse in der Vorgartenstraße: Tote Frau aufgefunden In einer Seitengasse nahe des Tatorts Vorgartenstraße/Wehlistraße im Bereich der Kreuzung Ennsgasse wurde ein Sichtschutz aufgestellt. Bei einem der Toten dürfte es sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Er sollte versucht haben, vor der Polizei zu flüchten; zumindest ein Polizeibeamter soll geschossen haben. Zudem wurde eine tote Frau in der Wohnung aufgefunden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. In Kürze sollen nähere Details zu dem Einsatz bekanntgegeben werden, heißt es auf KURIER-Anfrage.

Zwei Opfer in Wiener Spitälern Eine junge Frau und ein junger Mann wurden im Zusammenhang mit der Tat in der Vorgartenstraße mit Schussverletzungen in Schockräume von Krankenhäusern eingeliefert, sagte Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, der APA. Dem Vernehmen nach wurden zwei weitere minderjährige Familienmitglieder körperlich unversehrt aufgefunden.