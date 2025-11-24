Schreckschuss aus Wiener Wohnungsfenster: Großeinsatz ausgelöst

Ein Schuss aus einem Wohnungsfenster in Wien-Penzing hat am Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Streifenwagen und die Sondereinheit WEGA wurden in die Goldschlagstraße gerufen. In der betreffenden Wohnung hielt sich eine Familie auf, berichtete die Polizei.

Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole sicher. Der 39-jährige Familienvater wurde als Täter ausfindig gemacht und muss den Einsatz zahlen. Er hatte nach dem Konsum einer Flasche Wodka 1,6 Promille.