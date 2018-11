Schrapnell-Granate beim Keller-Entrümpeln in Wien entdeckt

In einem seit längerer Zeit nicht mehr genutzten Kellerabteil in Wien-Favoriten hat der Enkel des verstorbenen Besitzers beim Entrümpeln am Donnerstagnachmittag eine Schrapnell-Granate gefunden. Die umgehend in die Koliskogasse gerufenen Beamten stellten fest, dass sie noch funktionstüchtig war, berichtete die Polizei. Das Relikt wurde durch den Entminungsdienst abtransportiert.