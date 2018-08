Schönbrunner Panda-Zwillinge feiern zweiten Geburtstag

Das Alter, in dem Panda-Jungtiere auch im Freiland ihre Mütter verlassen und sich ein eigenes Revier suchen, rückt indessen näher. Die Zwillinge werden deshalb bereits heuer im November - so wie zuvor ihre älteren Brüder Fu Long, Fu Hu und Fu Bao - nach China übersiedeln. Die politischen Weichen für einen neuen Partner für das Weibchen Yang Yang wurden aber bereits gestellt. Gespräche zwischen dem Tiergarten und seinem Vertragspartner, der China Wildlife Conservation Association, werden in den nächsten Monaten geführt, teilte der Zoo am Donnerstag mit.