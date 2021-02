Schnüffler für Schnüffler: Polizei rettet Welpe nach illegalem Handel

Eine 30-jährige Zeugin alarmierte Montagvormittag die Polizei, nachdem ihr in Wien-Hietzing in der Wolkersbergenstraße von einer Frau ein Hundewelpe zum Kauf angeboten worden sein soll. Das Tier sollte 150 Euro kosten. Die alarmierten Beamten konnte die mutmaßliche 43- jährige Verkäuferin anhalten und den kleinen braunen Schnüffler in Sicherheit bringen.

Die Slowakin wurde nach der Vernehmung wegen des Verdachts des Betruges und nach dem Tierschutzgesetz angezeigt. Nach einer Stärkung für den Vierbeiner in der Polizeiinspektion Lainzer Straße wurde der Welpe an das Tierquartier Wien übergeben.

