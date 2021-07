Schmerz lass nach

Die Wienerin Monika Strangfeld-Stadler leidet, wie jeder dritte Österreicher, seit vielen Jahren unter Rückenschmerzen. Beim vorerst letzten akuten Bandscheibenvorfall riet ihr Hausarzt zu einer Operation. Die Patientin lehnte ab: "Ich komme aus einem Arzthaushalt", sagt sie im Gespräch mit dem KURIER; wissend, was da alles schief gehen kann. Auch der Empfehlung des Arztes, ihr ein Metallkorsett zu verpassen, folgte die Innenarchitektin und Künstlerin nicht.

Sie begab sich stattdessen in das von Dr. Bernhard Stengg geführte Kompetenzzentrum für Schmerztherapie Paincare. Dort wurde sie von dem Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation zunächst vermessen, anschließend erstellte er für die nächsten drei Monate einen ständig überprüften und neu angepassten Therapieplan. Nach zwölf Trainingseinheiten zu je 60 Minuten ging es Monika Strangfeld-Stadler so gut wie nie zuvor. Das war im Februar 2016, und dieser Zustand hält dank der nun daheim weiter durchgeführten Übungen bis heute an.