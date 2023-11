Schiedsrichterentscheidung gefiel nicht: Acht Verletzte bei Match in Wien

Nach einer Schiedsrichterentscheidung am Mittwoch bei einem Spiel am First Vienna Football Campus sollen mehrere Personen das Spielfeld betreten haben. Ein 32-Jähriger habe dann mehrere Fans mit einem Pfefferspray besprüht und dadurch verletzt, heißt es bei der Polizei.

Durch die Berufsrettung Wien wurden acht Personen notfallmedizinisch behandelt. Weitere Ermittlungen laufen.