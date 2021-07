Sanierung des Stephansplatzes beginnt

Es ist gewissermaßen heiliger Boden: Der Wiener Stephansplatz mit dem bekannten Dom im Zentrum wird in den nächsten Monaten in Schuss gebracht. Die gesamte Oberfläche wird saniert und neu gepflastert. Der Zugang zu allen Lokalen und Geschäfte soll aber immer möglich sein, versprach Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) beim Spatenstich am Montag im APA-Gespräch.

Der auch von Touristen hochfrequentierte Platz im Herzen der Stadt sei mit den Jahren zusehends in Mitleidenschaft gezogen worden, verwies die Ressortchefin auf den sehr abgenutzten Bodenbelag. Deshalb sei es höchst an der Zeit, dass hier etwas geschehe.

Konkret werden die Flächen rund um das Gotteshaus mit 36.400 neuen Granitsteinen und -platten bestückt. Die Gestaltung orientiert sich optisch an der Pflasterung von Graben und Kärntner Straße, die vor einigen Jahren ebenfalls auf Vordermann gebracht wurden. Wobei am Stephansplatz einige Kreuzmuster einfließen, um dem Dom Tribut zu zollen.