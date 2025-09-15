ROMY 2025: Votingstart mit Veronica Ferres & Gala erstmals in Kitzbühel

Zum 35. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen mit der KURIER ROMY ausgezeichnet. Die Gala findet am 28. November erstmals in Kitzbühel im Schloss Kaps statt. Bei der Pressekonferenz zum Votingstart war Veronica Ferres Stargast. Der Fernsehstar ist in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming“ nominiert. Ebenfalls in dieser Kategorie dabei: „Soko Donau“-Star Brigitte Kren. Insgesamt gibt es neun Kategorien, drei davon sind neu: Beste TV-Doku, KURIER-Preis für TV-Analyse und Publikumshit. Nominiert sind unter anderem die Produktionen „Die Kopftuchmafia“, die neue ORF-Serie „Biester“ sowie „School of Champions“ für den Publikumshit. In der Unterhaltungskategorie treten Stars wie die Kaulitz-Brüder, Barbara Karlich & Armin Assinger und Silvia Schneider gegeneinander an. Für den KURIER-Preis für TV-Analyse sind unter anderem Militär-Experte Markus Reisner oder auch Politik-Analyst Thomas Hofer nominiert. Neu ist die Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel, die die strategische Neuausrichtung der ROMY unterstreicht. KURIER Geschäftsführer Richard Grasl, Geschäftsführer Filmfestival Kitzbühel, Michael Reisch und Vorstand Kitzbühel Tourismus Mike Mayr-Reisch, freuen sich auf eine Woche vielfältiges Programm. Jetzt sind mal die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt: Ab sofort kann online abgestimmt werden.