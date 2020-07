Rezept der Woche: Die (vielleicht) besten gefüllten Weinblätter der Welt

Dolmades, also gefüllte Weinblätter, haben einen schlechten Ruf. Und den haben sie zu Recht. Denn das, was man in Supermärkten, Delikatessenläden und sogar griechischen Restaurants bekommt, wenn man Dolmades bestellt, hat wahrlich nichts besseres verdient.

Zumeist sind die Weinblätter zu hart oder zu fasrig, oftmals sind sie beides. Die Füllung ist geschmacklos. Überhaupt sind sie lieblos und maschinell in Form gepresst, und das sieht man ihnen auch an.

Dolmades können aber auch ganz anders. Das braucht - zugegeben - Zeit und Liebe. Aber es lohnt sich. Wie so oft weiß die Oma Abhilfe. Wer auf keine eigene griechische Oma zurückgreifen kann, der muss sich anderweitig behelfen. In diesem Fall war es die Oma befreundeter Nachbarn.

Lauwarm sind sie am besten

Die macht die Dolmades gerne gemeinsam mit einer Freundin in großen Mengen und friert sie ein. (Die Dolmades, nicht die Freundin.) Gegessen werden sie in Griechenland gerne lauwarm, und so sind sie auch am besten.