Rettungshund-Weltmeister "Wauhti-Wiivan Nyx " kommt aus Wien

Ebenfalls am Stockerl - auf dem dritten Platz - steht ein weiterer Hund aus Österreich. Der Labrador Retriever Joy of Passion A Candy Girl hat mit seiner Besitzerin Lisa Plessl aus Hollabrunn die Jury überzeugt.

Rettungshunde unverzichtbar

Rettungshunde sind speziell ausgebildete Hunde. Das Haupteinsatzgebiet dieser Hunde ist die Suche nach vermissten Personen, insbesondere in Katastrophengebieten. Dazu gehören die Suche in Trümmern nach Erdbeben, die Flächensuche in Wäldern, die Fährtensuche, die Lawinensuche, die Arbeit in unübersichtlichem Gelände sowie die Wasserrettung.

„Diese Hunde spielen eine unverzichtbare Rolle bei der Rettung von Menschenleben. Sie können Opfer schneller finden, als es Menschen allein möglich wäre, und tragen so entscheidend zur schnellen Hilfeleistung bei“, sagt Kruiss.

Sorgfältige Hundezucht

"Bei Wettbewerben, wie der Weltmeisterschaft der Rettungshunde, geht es um die Sichtung und Selektion zukünftiger Hunde für die Zucht im internationalen Leistungsvergleich", so heißt es in einer Aussendung des ÖKV. Nur gesunde und wesensfeste Hunde seien in der Lage, Spitzenplätze zu belegen und damit als Zuchthunde in Betracht gezogen zu werden. "Die sorgfältige Hundezucht und das gezielte Training sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Rettungshund", so Kruiss.