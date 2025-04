Restaurantbrand in Wien: Bewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung

Bei einem Brand in einem Restaurant in Wien-Simmering in der Nacht auf Montag hat eine Frau in einer darüberliegenden Wohnung eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr brachte mehrere Personen mit Fluchtfiltermasken ins Freie.

Fünf Bewohner wurden von der Berufsrettung betreut und davon die 63-Jährige ins Spital gebracht, berichteten beide Blaulichtorganisationen der APA. Das Feuer war aus ungeklärter Ursache gegen 4.30 Uhr in dem Erdgeschoßlokal ausgebrochen.