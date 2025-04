Rekordsicherstellung in Wien: 81 Kilo Kokain, Verdächtiger festgenommen

78 Kilogramm Kokain, verpackt in drei Sporttaschen, haben Ermittler des Bundeskriminalamts (BK) kürzlich in Wien-Simmering aus dem Verkehr gezogen. Ein Verdächtiger, der die Drogen mit einem Fahrzeug transportiert hatte, wurde am Steuer geschnappt und festgenommen. Es handle sich um einen bedeutsamen Schlag gegen den illegalen Suchtmittelhandel und "eine der größten Kokain-Sicherstellungen in Wien der vergangenen Jahre", hieß es am Mittwoch.

Das BK-Büro für Organisierte Kriminalität, Referat Balkan, hatte schon länger ermittelt. Am 21. März observierten Kräfte des Einsatzkommandos Cobra das verdächtige Fahrzeug. In der Leberstraße wurde der Lenker, ein 49-jähriger österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Inland, angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Ladebereichs entdeckten die Einsatzkräfte die Sporttaschen mit insgesamt 70 Kokain-Blöcken zu je rund 1.100 Gramm.