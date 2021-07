Rekordbesucherzahl im Wiener Eislaufverein

Schönes Wetter und wenig Schnee auf den Berge, beste Voraussetzungen für einen Rekord: Den gestrigen Sonntag haben 5.100 Menschen genutzt, um im Wiener Eislaufverein ihre Runden zu drehen. Das ist die höchste Besucheranzahl der fast 150-jährigen Geschichte, so der Sprecher des Eislaufvereins, Peter Menasse.

Durchschnittlich verzeichnet der Eislaufverein 270.000 Besucher pro Jahr und damit etwa 2.000 Eisläufer pro Tag - Schwankungen gibt es vor allem am Wochenende und bei besonders schönem Wetter. In den vergangenen Jahren stiegen die Besucherzahlen aber konstant. "Eislaufen ist wieder in", meinte Menasse. Aber nicht nur für den Eislaufverein war am Sonntag ein besonderer Tag: Die Eisfläche war Schauplatz für den bereits zweiten Heiratsantrag der Saison.