Regeln für Hundebesitzer: Alko-Limit "finde ich arg"

Romeo Kanev (57): "Es passieren tagtäglich Autounfälle und deshalb sind auch nicht alle Autofahrer schlecht. Wir sind alle Menschen und machen Fehler. Natürlich ist die Verantwortung groß. Es ist ein Tier und du weißt nicht, was in seinem Kopf vorgeht. In einer Stadt ist es schwierig. Dass man nur noch 0,5 Promille mit einem Listenhund haben darf, finde ich nicht schlecht. In Wien gehen viele mit ihrem Hund betrunken herum."