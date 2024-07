Rauferei in Wien-Favoriten: 24-Jähriger mit Messer verletzt

Eine Rauferei hat am Montagabend einen Polizeieinsatz am Keplerplatz in Wien-Favoriten ausgelöst: Dabei schlugen ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger aufeinander ein, der Jüngere der beiden zückte schließlich ein als Schlüssel getarntes Messer und verletzte damit den Älteren. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Zuvor hatte der 24-Jährige versucht, das Fahrrad des Österreichers zu stehlen.