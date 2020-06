Raufbolde attackierten Polizisten

Eine ausgelassene Party in Wien-Favoriten sorgte in der Nacht auf Montag für einen größeren Polizeieinsatz. In einem Lokal in der Gutheil-Schoder-Gasse musste die Exekutive anrücken um für Ruhe zu sorgen. Denn zwei betrunkene Gäste begannen andere Besucher verbal zu attackieren. Schließlich gingen die beiden Männer gegenseitig aufeinander los. Der Wirt verwieß sie des Lokals und verständigte die Polizei. Auf der Straße stritten die Alkoholisierten weiter. Als die Beamten eintrafen mussten sie die Streithähne trennen. Doch plötzlich gingen die Radaubrüder auf die Polizisten los. Nach einem kurzen Handgemenge wurden die Männer festgenommen und zur Ausnüchterung in ein Wachzimmer gebracht.