Raubverdacht: Jugendliche wollten 13-Jährigen in Liesing ausrauben

Zwei Buben im Alter von zwölf und 14 Jahren haben laut Polizei am Montagnachmittag in der Mehlführergasse in Liesing versucht, einen 13-Jährigen auszurauben. Dabei wollten sie offenbar ein weiteres Kind als Komplizen gewinnen, jedoch ohne Erfolg.

Die beiden Burschen zogen dem Polizeibericht zufolge auch eine Airsoftpistole. Außerdem sollen die Jugendlichen das Opfer geschlagen haben. Danach flüchteten sie. Die Berufsrettung versorgte den 13-Jährigen. Nach einer Fahndung wurden die Verdächtigen ausgeforscht.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter