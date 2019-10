Raubserie von Jugendbande in Wien geklärt: 12-Jähriger als Haupttäter

Eine Jugendbande und deren mutmaßlicher Anführer, ein zwölfjähriger Slowake, sollen von Anfang Juli bis Mitte August 2019 insgesamt zehn Raubüberfälle in Wien verübt haben. Nach umfangreicher Ermittlungen konnten die Beamten des Landeskriminalamtes gemeinsam mit den jeweiligen Stadtpolizeikommanden nun zahlreiche dieser Raubüberfälle klären.

Diese ereigneten sich in Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus und Liesing. Darunter auch vier Überfälle bei denen die insgesamt acht Beschuldigten im Alter von 12-19 Jahre ihre Opfer mit einem Messer bedroht haben sollen.

In allen zehn Fällen traten die Beschuldigten in verschiedenen Konstellationen auf. Lediglich der Hauptverdächtige, ein 12-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, soll an allen Raubüberfällen beteiligt gewesen sein.

Festnahmen

Gegen einen 15-Jährigen erließ die Staatsanwaltschaft eine Festnahmeanordnung. Er konnte an seiner Wohnadresse in Meidling festgenommen werden. Ein weiterer Beschuldigter konnte durch eine intensive Suchaktion in diversen Park- und Wohnhausanlagen ebenfalls in Meidling angetroffen und festgenommen werden. Die jungen Männer zeigten sich teilweise geständig.

Ihre Opfer im Alter von elf bis 25 Jahren wurden bei den Angriffen durch Faustschläge und Fußtritte verletzt. Die gestohlenen Gegenstände, darunter Geldbörsen, Handys, Zigaretten, Bargeld und Bankomatkarten konnten nicht sichergestellt werden.