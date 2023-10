Raub von Luxusuhr nahe Wien: Zwei Brüder in Neapel in Haft

Die italienische Polizei hat auf Ersuchen der österreichischen Behörden in Neapel zwei Brüder im Alter von 40 bzw. 42 Jahren wegen eines Raubüberfalls festgenommen. Laut Anklageschrift hatten sie im August in der Nähe von Wien einem Mann, dem sie vom Ausgang eines Restaurants bis zu seiner Wohnung gefolgt waren, eine Uhr im Wert von etwa 120.000 Euro vom Handgelenk gerissen, wie die neapolitanische Tageszeitung "Il Mattino" am Sonntag berichtete.

Der Haftbefehl erging nach eingehenden Ermittlungen der Behörden von Neapel, die bei der Identifizierung der beiden Täter mitwirkten. Die beiden Festgenommenen wurden im Raum von Neapel in ihren jeweiligen Wohnungen aufgespürt. Sie sollen jetzt an Österreich ausgeliefert werden.

