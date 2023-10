"Raub-Opfer" riecht nach Cannabis und verletzt Polizist

Ein 22-Jähriger alarmierte am Dienstagabend Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering und gab an, dass drei unbekannte Männer versucht hätten, ihn im Innenhof einer Wohnhausanlage auszurauben. Als er sich zur Wehr setzte, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der junge Mann wurde zur Zeugeneinvernahme in die Polizeiinspektion gebracht. Dort nahmen die Polizisten einen starken Cannabis-Geruch bei ihm wahr und im Zuge der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden.