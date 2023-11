Räuber verletzen Opfer mit Pfefferspray: Polizei sucht Hinweise

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am 2. August, um 23.15 Uhr in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einer Person zuerst das Handy geraubt zu haben. Danach sollen sie das Opfer auch mit Pfefferspray eingesprüht haben.

Nun wurden Fotos der Männer sichergestellt.